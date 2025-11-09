Ракетный обстрел повредил энергосистему Белгорода

В результате ракетного обстрела, который накануне вечером устроили вооруженные формирования Украины, повреждена система электро и теплоснабжения Белгорода. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, назвав повреждения «серьезными».

«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода», – отметил он.

Губернатор заверил, что энергетики сейчас занимаются восстановлением ущерба.

«Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты», – отметил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

