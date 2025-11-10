Дрон ВСУ атаковал работающий в поле грузовик: ранен житель Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки вражеского беспилотника получил ранения водитель грузовика. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в Шебекинском округе в селе Белянка. Удар был нанесен по работающему в поле «КамАЗу».

«Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение груди и множественные осколочные ранения руки и ног», – уточнил губернатор, добавив, что в настоящее время медики проводят операцию.

Кроме того, как сообщил Гладков, в селе Червона Дибровка в результате детонации FPV-дрона был ранен боец «Орлана». Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь.

