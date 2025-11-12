Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курской областью

Сегодня днем в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сегодня ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. Самый серьезный удар пришелся на Ростовскую область, на которой было сбито восемь дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что с января по конец октября 2025 года в результате атак украинских дронов в России погибли 392 человека, включая 22 детей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube