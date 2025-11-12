Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в городе Грайворон. Пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу.

Губернатор отметил, что еще один друг сдетонировал с частным домом, другие беспилотники ударили в близи многоквартирного дома, повреждены еще несколько машин.

Украинские дроны также атаковали гражданские объекты в Шебекинском округе, Белгородском и Ракитянском районах.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube