Среда, 12 ноября 2025, 19:36 мск

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель

Фото из официального тг-канала губернатора Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в городе Грайворон. Пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу.

Губернатор отметил, что еще один друг сдетонировал с частным домом, другие беспилотники ударили в близи многоквартирного дома, повреждены еще несколько машин.

Украинские дроны также атаковали гражданские объекты в Шебекинском округе, Белгородском и Ракитянском районах.

Белгород, Анастасия Смирнова

