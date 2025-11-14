Спецслужбы предотвратили теракт на Троекуровском кладбище

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище в Москве. Целью был государственный деятель.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали для совершения преступления четырех человек. Планировалось установить взрывное устройство на Троекуровском кладбище и подорвать его в момент посещения могилы близких родственников одним из высших должностных лиц.

«Установлено, что для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан Российской Федерации, задержанных в г. Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия», – говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что во время оперативных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах. Также силовики нашли вазу с цветами, в которой был спрятана камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube