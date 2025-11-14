российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 ноября 2025, 08:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Спецслужбы предотвратили теракт на Троекуровском кладбище

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище в Москве. Целью был государственный деятель.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали для совершения преступления четырех человек. Планировалось установить взрывное устройство на Троекуровском кладбище и подорвать его в момент посещения могилы близких родственников одним из высших должностных лиц.

«Установлено, что для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан Российской Федерации, задержанных в г. Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия», – говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что во время оперативных мероприятий изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах. Также силовики нашли вазу с цветами, в которой был спрятана камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Терроризм

Взрыв в Нью-Дели совершил террорист-смертник / В Ростовской области предотвращен теракт с захватом заложников / В Барнауле задержали сторонника террористов при попытке поджога храма / В Великобритании поляк напечатал оружие на 3D-принтере и был арестован / В Крыму раскрыта законспирированная ячейка женской террористической организации / Житель Туапсе вербовал россиян для отправки на Украину / Террористы готовили базу для транзита боевиков в Грузии / Бомбу доставили с помощью дрона: в Москве предотвратили покушение на офицера Минобороны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,