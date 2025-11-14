ВСУ атаковали дронами пять муниципалитетов Белгородской области: ранены трое мирных жителей

Трое мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, вооруженные формирования Украины атаковали пять муниципалитетов.

В частности, в Волоконовском округе в хуторе Бочанка вражеский дрон опять ударил по движущемуся автомобилю. «Ранены супруги. У женщины – осколочное ранение плеча, у мужчины – осколочное ранение спины. Бригада скорой доставила пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Машина полностью уничтожена огнём», – уточнил губернатор.

Еще одно ЧП произошло в селе Волчья Александровка, где при детонации FPV-дрона пострадал мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где у него диагностировали множественные слепые осколочные ранения ног. Пострадавший продолжит лечение в стационаре. На месте атаки повреждены объект торговли и два автомобиля.

Удары также были нанесены по селам и хуторам Гайворонского, Ракитянского и Борисовского округов. ВСУ атаковали гражданские объекты, в том числе жилые дома, автомобили, сельхозпредприятия и инфраструктурные сооружения.

Ранее Гладков сообщил о гибели мирного жителя после удара дрона по автомобилю в селе Ясные Зори Белгородского округа.

Белгород, Анастасия Смирнова

