В центре Новороссийска после налета дронов ВСУ повреждены 6 многоквартирных домов

В Новороссийске по итогам поквартирного обхода установлены повреждения в шести многоквартирных домах в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

В частности, в Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В Южном районе пока известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах.

Глава Новороссийска заверил, что всем собственникам и жильцам будет оказана необходимая материальная помощь.

Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников в ночь на 14 ноября. Помимо повреждений домов, один из местных жителей был ранен.

Вместе с тем повреждена котельная. На базе школы и лицея развернуты пункты временного размещения.

Кроме того, обломки беспилотников повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Пострадало также гражданское судно в порту, ранения получили три члена экипажа.

