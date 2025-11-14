Еще три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ

В результате новых ударов украинских беспилотников в Белгородской области получили ранения еще трое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в городе Грайворон атакован автомобиль, ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в районную больницу.

Ещё две женщины обратились в Волоконовскую центральную районную больницу. Местные жительницы пострадали в результате детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка.

Ударам также подверглись населенные пункты Шебекинского, Борисовского, Волоконовского, Валуйского и Белгородского округов. Вооруженные формирования Украины целенаправленно атаковали гражданские объекты и автомобили.

Ранее сегодня глава Белгородской области сообщал, что три местных жителя получили ранения в результате атак вражеских дронов.

