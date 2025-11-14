российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 ноября 2025, 21:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Еще три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ

Фото из официального тг-канала губернатор Белгородской области

В результате новых ударов украинских беспилотников в Белгородской области получили ранения еще трое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в городе Грайворон атакован автомобиль, ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в районную больницу.

Ещё две женщины обратились в Волоконовскую центральную районную больницу. Местные жительницы пострадали в результате детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка.

Ударам также подверглись населенные пункты Шебекинского, Борисовского, Волоконовского, Валуйского и Белгородского округов. Вооруженные формирования Украины целенаправленно атаковали гражданские объекты и автомобили.

Ранее сегодня глава Белгородской области сообщал, что три местных жителя получили ранения в результате атак вражеских дронов.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ атаковали дронами пять муниципалитетов Белгородской области: ранены трое мирных жителей / В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по машине погиб еще один мирный житель / Дрон ВСУ снова атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области: ранен мирный житель / На подлете к Севастополю сбили четыре вражеских беспилотника / За два часа ПВО сбили 11 украинских дронов над Черным морем / В ЕС не смогли договориться о конфискации российских активов / На Россией сбили еще три беспилотника ВСУ / ВСУ скидывают с беспилотников смертельно ядовитые купюры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,