В дачном поселке под Воронежем нашли неразорвавшиеся обломки американских ракет ATACMS

На территории Воронежа после сбития американских ракет ATACMS 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, один из неразорвавшихся блоков находится в 150 метрах от ближайших строений, а другой – возле дачного дома.

«Территория оцеплена, обследование длилось не один день. Саперы вынуждены констатировать: транспортировка невозможна – только подрыв на месте», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Взрывные работу запланированы на 22 ноября около 14:00. «Прошу жителей города сохранять спокойствие. Напоминаю воронежцам и о том, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо, не приближаясь к ним, сообщить по телефону 112», – добавил губернатор Воронежской области.

Как сообщало Министерство обороны РФ, 18 ноября киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории РФ. В частности, по городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США.

Расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» все американские ракеты были сбиты. Упавшими обломками уничтоженных ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Никто из людей не пострадал.

Воронеж, Анастасия Смирнова

