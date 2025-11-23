Ночью над регионами России и Черным морем сбили 75 беспилотников ВСУ

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, дроны ВСУ были нейтрализованы над девятью регионами.

Больше всего беспилотников – 36 – сбили над акваторией Черного моря. Десять БПЛА ликвидированы над Крымом, 9 – над Брянской областью и 7 – над Воронежской.

Вместе с тем силы ПВО сбили четыре беспилотника в Краснодарском крае, три – над Смоленской областью, по два – над территориями Московского региона и Белгородской области. Еще по одному вражескому летательному аппарату нейтрализованы в Калужкой и Рязанской областях.

В Рязанской области на территории предприятия произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. По его словам, огонь был оперативно ликвидирован. Никто из людей не пострадал.

Последствия ночной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

