Рютте снова заявил о планах включить Украину в НАТО

Руководство Североатлантического альянса не отказалось от своей задачи добиться вступления Украины в блок. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, обсуждения гарантий безопасности Украине находятся на финальном этапе.

«Не подлежащий пересмотру путь Украины в НАТО стал политическим обязательством в 2024 году, с тех пор курс остается неизменным», – сказал Рютте, слова которого цитирует «Интерфакс».

Генсек НАТО уточнил, что гарантии безопасности для Украины будут включать три элемента. «Это украинские вооруженные силы, «коалиция желающих» – такая ее конфигурация, которая поможет укрепить вооруженные силы Украины (...), и защита, или, по крайней мере, предотвращение такой позиции, в которой Россия сможет напасть снова», – пояснил Рютте.

«На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы «Орешник» по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся», – заявил генсек НАТО (цитата по ТАСС).

В марте 2025 года Рютте после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявлял, что включение Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Позже сообщалось, что в американском плане урегулирования конфликта Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Брюссель, Анастасия Смирнова

