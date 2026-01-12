Над регионами России сбили 19 украинских беспилотников: 7 из них над Крымом

В течение дня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, вражеская воздушная атака была отражена в период с 8:00 до 16:00 мск.

Больше всего дронов было нейтрализовано на юге России. Семь беспилотников сбили над Крымом, пять – над акваторией Азовского моря и еще четыре – над Краснодарским краем.

Вместе с тем над Курской области уничтожено два БПЛА и один – над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ночью 12 января система противовоздушной обороны сбила 13 украинских дронов над территорий пяти регионов России.

Москва, Анастасия Смирнова

