российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 января 2026, 19:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над регионами России сбили 19 украинских беспилотников: 7 из них над Крымом

В течение дня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, вражеская воздушная атака была отражена в период с 8:00 до 16:00 мск.

Больше всего дронов было нейтрализовано на юге России. Семь беспилотников сбили над Крымом, пять – над акваторией Азовского моря и еще четыре – над Краснодарским краем.

Вместе с тем над Курской области уничтожено два БПЛА и один – над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ночью 12 января система противовоздушной обороны сбила 13 украинских дронов над территорий пяти регионов России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Рютте снова заявил о планах включить Украину в НАТО / Минобороны: «Орешником» выведен из строя авиазавод во Львове / Над Белгородом сработала система ПВО: сбито несколько воздушных целей / Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Брянской области: ранен мирный житель / На окраине Калуги беспилотник повредил жилой дом / За ночь над Россией силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ / Еще один населенный пункт в Запорожье перешел под российский контроль / ВС РФ нанесли пять ударов по украинским объектам за неделю

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,