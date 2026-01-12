российское информационное агентство 18+

Понедельник, 12 января 2026, 19:27 мск

Минобороны: «Орешником» выведен из строя авиазавод во Львове

Фото из архива сайта «Объясняем.рф»

Министерство обороны России раскрыло детали удара комплексом «Орешник» и другими средствами поражения по военным объектам на Украине. Из сообщения ведомства следует, что выведен из строя авиационный завод во Львове и предприятия ВПК в Киеве.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», – отметили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также там производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по гражданским объектам в глубине российской территории.

Вместе с тем ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.

«Кроме того, в рамках данного массированного удара с применением ОТРК «Искандер» и крылатых ракет морского базирования «Калибр» в г. Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», – отметили в Минобороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

