Над Белгородом сработала система ПВО: сбито несколько воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Сбиты воздушные цели противника. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил губернатор.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее Гладков сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе, а также в городе Шебекино и Шебекинском округе. Режим тревоги действовал с 16:39 до 16:46 мск.
Белгород, Анастасия Смирнова
