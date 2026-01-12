Над Белгородом сработала система ПВО: сбито несколько воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Сбиты воздушные цели противника. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил губернатор.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе, а также в городе Шебекино и Шебекинском округе. Режим тревоги действовал с 16:39 до 16:46 мск.

Белгород, Анастасия Смирнова

