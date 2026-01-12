российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 января 2026, 19:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Брянской области: ранен мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Белая Березка Трубчевского района.

«В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю «УАЗ фермер» Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале, назвав случившееся подлым преступлением украинских нацистов.

Пострадавший госпитализирован. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, отметил Богомаз.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Рютте снова заявил о планах включить Украину в НАТО / Минобороны: «Орешником» выведен из строя авиазавод во Львове / Над Белгородом сработала система ПВО: сбито несколько воздушных целей / Над регионами России сбили 19 украинских беспилотников: 7 из них над Крымом / На окраине Калуги беспилотник повредил жилой дом / За ночь над Россией силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ / Еще один населенный пункт в Запорожье перешел под российский контроль / ВС РФ нанесли пять ударов по украинским объектам за неделю

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,