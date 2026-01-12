Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Брянской области: ранен мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Белая Березка Трубчевского района.

«В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю «УАЗ фермер» Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале, назвав случившееся подлым преступлением украинских нацистов.

Пострадавший госпитализирован. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, отметил Богомаз.

Брянск, Анастасия Смирнова

