российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 января 2026, 18:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дроны ВСУ снова ударили по гражданским машинам в Брянской области: ранен мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате подлых действий ВСУ, к сожалению, осколочные ранения получил мирный житель», – уточнил губернатор.

По его словам, пострадавший оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Силы ПВО отразили воздушную атаку над Белгородом / Армия России нанесла массированный удар по энергообъектам и ВПК Украины / В ДНР раскрыли крупный канал поставок наркотиков / Рютте снова заявил о планах включить Украину в НАТО / Минобороны: «Орешником» выведен из строя авиазавод во Львове / Над Белгородом сработала система ПВО: сбито несколько воздушных целей / Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Брянской области: ранен мирный житель / Над регионами России сбили 19 украинских беспилотников: 7 из них над Крымом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,