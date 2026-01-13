Дроны ВСУ снова ударили по гражданским машинам в Брянской области: ранен мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате подлых действий ВСУ, к сожалению, осколочные ранения получил мирный житель», – уточнил губернатор.

По его словам, пострадавший оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube