Дроны ВСУ снова ударили по гражданским машинам в Брянской области: ранен мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате подлых действий ВСУ, к сожалению, осколочные ранения получил мирный житель», – уточнил губернатор.
По его словам, пострадавший оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Брянск, Анастасия Смирнова
