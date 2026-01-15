За четыре часа над Россией сбили 10 беспилотников ВСУ

Сегодня в течение дня над двумя регионами России силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены с 12:00 до 16:00 мск.

Основной удар вражеских дронов пришелся на Белгородскую область, над которой было нейтрализовано семь БПЛА. Еще три беспилотника уничтожили над территорией Курской области.

Информация о последствиях вражеской воздушной атаки уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

