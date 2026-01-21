Днем над регионами России сбиты еще 32 украинских беспилотника

Сегодня в течение дня над регионами России средствами противовоздушной обороны сбиты 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны, атака была отражена в период с 9:00 до 18:00 мск.

Большинство дронов – 21 – были нейтрализованы над акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника уничтожены над Черным морем. По два вражеских аппарата сбили над Крымом и Курской областью, и по одному – над Брянской областью, Краснодарским краем и Татарстаном.

Ранее сообщалось, что ночью 21 января над Россией были уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 45 из них над территорией Краснодарского края.

Москва, Анастасия Смирнова

