российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 января 2026, 20:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем над регионами России сбиты еще 32 украинских беспилотника

Сегодня в течение дня над регионами России средствами противовоздушной обороны сбиты 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны, атака была отражена в период с 9:00 до 18:00 мск.

Большинство дронов – 21 – были нейтрализованы над акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника уничтожены над Черным морем. По два вражеских аппарата сбили над Крымом и Курской областью, и по одному – над Брянской областью, Краснодарским краем и Татарстаном.

Ранее сообщалось, что ночью 21 января над Россией были уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 45 из них над территорией Краснодарского края.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским / ВСУ ударили по Дебальцево: повреждены более 50 домов и около десятка социальных объектов / Армия России нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ / В Киеве наступил холодный блэкаут: 75% города без света, более половины многоэтажек без тепла / Зеленский отказался от поездки в Давос / Киев получил от ЕС 35 млрд евро из доходов от замороженных активов России / Зеленский сообщил, что США восстановили разведку для ВСУ и передали ракеты Patriot / МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,