Четверг, 22 января 2026, 19:54 мск

Над Крымом и Белгородской областью перехвачено 4 украинских беспилотника

В течение одного часа над двумя регионами России сила противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, атака была отражена в период с 15:00 до 16:00 мск.

В ведомстве уточнили, что по два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области и Крымом.

В период атаки с 15:15 до 16:27 мск прерывалось движение по Крымскому мосту.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что один из дронов ВСУ был сбил над Воронежем.

Последствия вражеской воздушной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

