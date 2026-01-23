На подлете к Белгороду сбили украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет», – уточнил он.

Информация о последствиях на данный момент не поступает, добавил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что днем над регионами России сбили 8 беспилотников ВСУ. Шесть из них – над Белгородской областью.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

