российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 января 2026, 19:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На подлете к Белгороду сбили украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет», – уточнил он.

Информация о последствиях на данный момент не поступает, добавил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что днем над регионами России сбили 8 беспилотников ВСУ. Шесть из них – над Белгородской областью.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

В Кремле не подтвердили неофициальные переговоры по Украине в Абу-Даби / Днем над Россией сбили 8 беспилотников ВСУ / Под контроль армии России перешел населенный пункт в Харьковской области / ВС РФ шесть раз за неделю ударили по военным объектам на Украине / «Все хотят, чтобы война закончилась»: Трамп остался доволен разговором с Зеленским / Над Крымом и Белгородской областью перехвачено 4 украинских беспилотника / Над Белгородом сбит беспилотник ВСУ / НАБУ заподозрило в коррупции высших чиновников погранслужбы Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Скандалы и происшествия, Украина,