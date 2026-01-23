российское информационное агентство 18+

Пятница, 23 января 2026, 17:33 мск

Днем над Россией сбили 8 беспилотников ВСУ

В течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализованы восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, атака была отражена в период с 8:00 до 16.00 мск.

Больше всего беспилотников – шесть – сбили над Белгородской областью. По одному летательному аппарату уничтожено над Курской и Воронежской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что в его региона обошлось без пострадавших и разрушений.

Последствия вражеских воздушных ударов в других регионах уточняются.

Сегодня ночью над регионами России сбили 12 украинских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

