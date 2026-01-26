Ракета ВСУ упала на жилой сектор в Брянской области: ранена мирная жительница

В Брянской области в результате атаки вооруженных формирований Украины разрушены как минимум четыре частных дома, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, над Клинцовском районом уничтожена украинская зенитно-управляемая ракета С-200.

«В результате отражения атаки фрагменты сбитой воздушной цели упали на жилой сектор», – уточнил губернатор.

«К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – пояснил Богомаз.

Согласно предварительной информации, 4 частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также остекление в двух многоквартирных домах.

Проверка жилого фонда продолжается.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube