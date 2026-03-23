В результате ударов ВСУ пострадали 5 мирных жителей Белгородской области

В результате ударов вооруженных формирований Украины в Белгородской области пострадали пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон нанес удар по автомобилю на территории предприятия.

«Ранены три мирных жителя. У двоих мужчин – баротравмы, еще у одного – осколочное ранение ноги. Для обследования они направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор.

Еще одно ЧП произошло в посёлке Ракитное Ракитянского округа, где от удара беспилотника загорелся дом.

«Пожарный расчёт прибыл на место и начал тушить пожар. В это время ещё один беспилотник совершил атаку на дом, вследствие чего сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил Гладков.

Кроме того, в селе Грузское Борисовского округа в результате детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина. «В Борисовской ЦРБ ему диагностировали минно-взрывную травму и множественные поверхностные раны рук и лица», – сообщил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube