Среда, 22 апреля 2026, 20:04 мск

Мирный житель Брянской области ранен при атаке дронов ВСУ

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по перерабатывающему предприятию в районном центре Погарского района.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу», – уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Глава Брянской области также уточнил, что в течение дня над регионом силы противовоздушной обороны нейтрализовали 11 вражеских БПЛА самолетного типа.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в период с 8:00 до 16:00 мск над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей было уничтожено 40 беспилотников ВСУ.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

