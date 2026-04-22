В Курской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль: ранен мужчина

Вооруженные формирования Украины в Курской области атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Коренево Кореневского района. Пострадал 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени», – пояснил губернатор.

По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Ему оказывают медицинскую помощь. После направим его в Курскую облбольницу», – добавил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

