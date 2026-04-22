российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 апреля 2026, 22:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль: ранен мужчина

Вооруженные формирования Украины в Курской области атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Коренево Кореневского района. Пострадал 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени», – пояснил губернатор.

По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Ему оказывают медицинскую помощь. После направим его в Курскую облбольницу», – добавил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,