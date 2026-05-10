За сутки в Курской области сбили почти 100 беспилотников

В Курской области за последние сутки сбили почти 100 беспилотных летательных аппаратов различного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – уточнил губернатор в Max.

«Погибших и пострадавших нет», – добавил лава Курской области.

Курск, Анастасия Смирнова

