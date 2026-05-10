российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 мая 2026, 11:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

За сутки в Курской области сбили почти 100 беспилотников

Фото Минобороны РФ

В Курской области за последние сутки сбили почти 100 беспилотных летательных аппаратов различного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – уточнил губернатор в Max.

«Погибших и пострадавших нет», – добавил лава Курской области.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек, включая ребенка / Перемирие: российские войска отражают атаки ВСУ / Минобороны РФ: Киев нарушил перемирие / В Курской области за сутки уничтожено 119 украинских БПЛА / ВСУ нанесли удар беспилотниками по Орловской области / В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец самообороны / В зоне отчуждения у Чернобыля случился масштабный пожар / Армия России поразила инфраструктуру ВСУ и места запуска БПЛА

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,