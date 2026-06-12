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Количество пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане возросло до четырех человек

В Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировано четверо пострадавших при попадании вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Нижнекамске. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

«Состояние троих удовлетворительное, с острой реакцией на стресс, под наблюдением врачей. У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», – уточнил глава республиканского Миздрава в своем канале в «Максе», добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. Один из беспилотников попал в жилой дом, в результате чего ранения получили трое человек.

Сегодня ночью российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно данным Минобороны РФ, за ночь были уничтожены в общей сложности 231 БПЛА над 16-ю регионами России и акваторией Азовского моря.

Нижнекамск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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