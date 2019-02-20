Олег Матвейчев: Против москвичей организована информационная война

Мировая история показывает, что все революции начинаются в столицах. Именно поэтому со стороны «заинтересованных лиц» организована информационная война против москвичей. Такое мнение высказал известный политолог, автор и ведущий Youtube-канала «Уши машут ослом» Олег Матвейчев. В интервью РИА «Новый День» эксперт раскрыл, какими мифами сейчас пугают жителей российской столицы и чем опасны такие фейки.

«Новый День»: Олег Анатольевич, на вашем канале вышло уже более 50 роликов, почему Вы решили посвятить последние несколько разоблачений именно Москве?

Олег Матвейчев: Всевозможные революции происходят именно в столицах. Можно сколько угодно подогревать атмосферу в Челябинске, Благовещенске или Оренбурге, но даже если там люди выйдут на улицы, все равно это не приведет ни к чему в масштабах страны. Поэтому именно на москвичей идет основное информационное воздействие.

Кроме того, по моему мнению, для меня, как для разоблачителя мифов пример Москвы наиболее показателен, потому что мифотворчество здесь самое откровенное. Объясню. Не секрет, что уровень жизни в российской глубинке значительно уступает столице. И говорить жителю, скажем, Абакана, что он зря недоволен своей жизнью, потому что все не так уж и плохо – будет неэффективно, потому что причин для недовольства у жителя Абакана много.

«Новый День»: Чем же отличается Москва? Более высокими зарплатами?

Олег Матвейчев: Не только и не всегда этим. Москва входит в топ городов мира с лучшим уровнем жизни. Люди, которые живут в Москве, даже те, кто не относятся к среднему классу, живут в лучшем сервисе и лучшей инфраструктуре, чем многие другие. Я побывал в 40 странах, почти во всех мировых столицах, могу с уверенностью сказать, что города более комфортного, чем нынешняя Москва – не существует. Если брать совокупные факторы, никакие парижи и нью-йорки ей в подметки не годятся.

Но мое личное мнение – это одно, а в роликах, посвящённых разоблачению мифов о Москве, которые вбрасывают всевозможные оппозиционеры, я оперирую исключительно подсчетами мировых консалтинговых агентств, таких как McKinsey, PricewaterhouseCoopers. Это агентства с признанным авторитетом в мире рассматривают мировые мегаполисы по разным критериям: развитость электронных услуг, медицина, образование, экологический мониторинг, безопасность.

«Новый День»: И что говорят эти подсчеты?

Олег Матвейчев: Так вот, по интегральным показателям Москва на 6 месте в мире среди всех мегаполисов. По отдельным категориям мы находимся на втором месте в мире по использованию электронных сервисов, например, а по распространенности каршеринга и такси, его дешевизны и использованию мобильных приложений для вызова – мы на первом месте в мире. Не буду пересказывать все, приглашаю на канал, там каждому мифу так или иначе посвящены эти ролики.

«Новый День»: Но при всем этом протестные настроения в Москве достаточно сильны, значит ли, что «мифы» уже закрепились в подсознании людей? Что влечет за собой такая сугубо негативная повестка?

Олег Матвейчев: Вы живете в самом классном городе мира. Вся страна говорит Москве: «Москва, ты зажралась» – и это реально так. Кто не был в столице лет так 5-7, приезжает и удивляется, как все изменилось, стало лучше. Приезжают причем не откуда-то, а из Европы, наши соотечественники, которые там работали или учились. Им все изменения бросаются в глаза. Иностранцы отмечают высокий уровень комфорта. Я не говорю уже о наших людях из глубинки. Нет, у нас тут истории про плитку, на которой якобы кто-то наживается, парковки им не нравятся... Но послушайте, во всем мире это есть, где вы видели бесплатные парковки в мировых мегаполисах и столицах? Но люди вечно гундят, вечно недовольные.

Я видел недавно ролики о том, как на помойках киевские пенсионеры сейчас дерутся, чтобы просроченные продукты домой унести. Это те самые пенсионеры, которые разбирали брусчатку и таскали камни на Майдан, которым нужно было свергнуть ненавистного Януковича (Виктор Янукович – бывший президент Украины). Сейчас они все получили по заслугам.

Все люди, которые не ценят то, что имеют и гонятся за химерами, мифической справедливостью, борьбой с коррупцией, при этом, разрушая то, что имеют, наверное, заслуживают того, чтобы вот так закончить свою жизнь. Это мое искренне убеждение. Глупость должна быть наказана. Канал «Уши мажут ослом» и посвящен борьбе с глупостью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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