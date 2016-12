Обама вступился за кружки английского языка / Поводом для новых санкций стали не только проигранные выборы, но и 28 закрытых в РФ языковых курсов

Публикации за 30.12.16

Кружки английского языка стали инструментом международной политики. Поводом для новых санкций США и высылки 35 дипломатов стали не только проигранные демократами выборы, но и закрытие в России 28 кружков изучения языка, организованных региональными диппредставительствами. В списке обид Госдепа значится и то, что власти Санкт-Петербурга не дают построить новое здание для консульства.

Команда пока еще правящей в США Демпартии ответила на проигрыш выборов санкциями против России. Из США в течение трех суток должны выехать 35 российских дипломатов. Оставшихся лишили возможности отпраздновать Новый год – закрыт доступ россиянам на посольские дачи в Мэриленде и Нью-Йорке. Объекты оцеплены полицией. Также окружено полицией здание российского постпредства в Нью-Йорке.

В новый черный список попали пять ведомств – в том числе ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ, а также шесть человек. Среди них – глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники этой спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, сообщает «Коммерсант».

В списке поводов для санкций значится не только вмешательство в американские выборы. В документе, опубликованном Госдепартаментом США, указано, что санкции вводятся за закрытие 28 кружков изучения английского языка, созданных в России диппредставительствами США. А также за «харрасмент» в отношении американских дипломатов в России. В коммюнике Госдепа говорится, что американским дипломатам всегда было непросто работать в РФ, но в 2016 году давление на них значительно усилилось. Это проявлялось в незаконных действиях правоохранителей в отношении дипломатов и физическом насилии. Российское телевидение тоже удостоилось обвинений Вашингтона. В документе говорится, что в сюжетах госканалов озвучивались персональные данные работников американского посольства, что угрожало их безопасности.

Наконец, в списке претензий Госдепа, ставших основаниями для новых санкций, оказался конфликт вокруг здания консульства США в Санкт-Петербурге. По версии американцев, здание небезопасно для дипломатической жизни – вести какие-либо конфиденциальные переговоры в нем невозможно. Представители Госдепа не раз пытались получить разрешение на строительство нового объекта или «увеличение безопасности» действующего, в том числе для нейтрализации чуть ли не еще советских систем прослушивания, но постоянно получали отказ от МИД РФ и властей города.

Эпизод с «харрасментом» в отношении дипломатов был, отмечают в «Ъ», но единичный. По версии Вашингтона, некий «сотрудник ФСБ» первым напал на неназванного сотрудника посольства США, сломав ему плечо. В МИД РФ сообщили, что сотрудник американской дипмиссии работал на ЦРУ и первым ударил российского полицейского, попросившего его показать удостоверение личности.

Что касается «российских хакеров», то со дня всенародного голосования в США, когда команда Клинтон-Обамы проиграла выборы, в этом поражении официально обвинялись русские. Тон заявлений официальных лиц и американских СМИ не изменился даже после того, как пересчет голосов и проверки в различных штатах выявили лишь массовые нарушения исключительно со стороны демократов – вплоть до того, что отдельные группы граждан по шесть раз голосовали за одного кандидата. Выступление Барака Обамы накануне голосования, который в нарушение Конституции и федеральных законов США призвал участвовать в голосовании нелегальных мигрантов, не помешали ему же подписать указ, вводящий санкции против ряда граждан и организаций России за вмешательство в американские выборы.

Еще 27 декабря газета Washington Post со ссылкой на свои источники рассказала, что Белый дом готовит России ответ за кибератаки. При этом речь идет не только об экономических и дипломатических мерах, но и о неких скрытых операциях, в том числе и в киберпространстве. Российский МИД в ответ на данную публикацию заявил, что не оставит агрессию без ответа. Ранее рупор демократов NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке США сообщил о проникновении американских военных хакеров в командные системы Кремля и крупные объекты инфраструктуры. Москва потребовала у Вашингтона официальных объяснений по этому поводу, но Белый дом обсуждать информацию отказался.

Как сообщает «Интерфакс», высылаемые из США российские дипломаты внезапно столкнулись с тем, что у них может не получиться покинуть страну в установленные Госдепом сроки. В лучшем случае Новый год дипломаты встретят в самолете, летящем в Россию. По данным источника агентства, перед праздниками оказали раскуплены все билеты на европейские и российские рейсы. Попавшие под санкции сотрудники МИД вынуждены искать свободные места на рейсах из разных городов. «Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год» – приводит агентство жалобы сотрудников МИДа.

Отметим, что среди высланных из консульства в Нью-Йорке дипломатов, по некоторым данным, были и фигуранты недавнего скандала, когда выяснилось, что российские диппредставители по поддельным документам получали американское пособие по безработице и другие социальные выплаты. Также по поводу работы консульства РФ в Нью-Йорке не раз звучали публичные жалобы к Сергею Лаврову и другим должностным лицам от российских граждан, которым приходилось обращаться в это подразделение МИДа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, команда политиков, правивших США последние восемь лет – группа политических неудачников, озлобленных и недалеких и президент Барак Обама в этом официально признался. «Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды... Так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу» – написала Захарова в Facebook. Заодно Захарова посочувствовала госсекретарю Джону Керри: «Вы делали все возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса Вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью Обаму не перешибешь».

На недавней пресс-конференции Владимир Путин о неудачах американской Демпартии сказал так: «Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, как бы это сказать, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно».

По данным CNN, уже последовал первый ответ российской администрации на выпад команды Обамы. в Москве закрыли англоязычную школу, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Московская англо-американская школа основана в 1949 году и расположена в Покровском-Стрешневе. В ней обучаются дети англоязычных дипломатов и бизнесменов, по последним данным там числятся около 1200 учеников. Эта информация пока не получила подтверждения из российских официальных источников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президенту Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников американского генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщает РИАН. Кроме того Лавров предлагает симметрично испортить встречу Нового года остающимся в РФ американским диломатам, запретив им пользоваться дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

В США представители республиканцев ценили новые внешнеполитический жест администрации Обамы, как признание в своем бессилии. Главный советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила CNN, что таким способом Обама пытается не позволить Трампу наладить отношения с Москвой. «Я скажу вам, что даже те, кто поддерживает президента Обаму по большинству вопросов, говорят, что одна из причин того, что он сделал сегодня, это попытка загнать избранного президента Трампа в угол. Очень жаль, если мотивирующим фактором в данном случае была политика», – приводит Lenta.ru перевод реплики Конуэй. Даже если Россия действительно была причастна к взлому серверов Демократической партии, это не могло навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон больше, чем ее собственная провальная стратегия, отметила Конуэй: «Я не верю, что Владимир Путин мешал Клинтон участвовать в гонке в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане».

Сами американцы, не участвующие по долгу службы во внешнеполитических интригах, ответили на обвинения в адрес русских хакеров рождением издевательского мема «Russians did it» («это русские виноваты»). Его более политизированный вариант «Russia did it» – «Это все Россия». Мем стал зеркальным отражением российского выражения про жизнедеятельность Обамы в российских подъездах.

В МИД РФ тоже присоединились к высмеиванию Обамы. Первой официальной реакцией на санкции стал опубликованный посольством РФ в Великобритании мем про Обаму с утенком и игрой слов «lame-blame» (слово «хромой» в английском созвучно слову «обвинение»).

«Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», – написали русские дипломаты в твиттере. «Российское посольство только что ответило мемом на санкции США. Без шуток» – заметили в Mashable. «Ответ России на решение Обамы выслать 35 российских дипломатов оказался быстрым и довольно-таки забавным» – отозвались в The Independent.

Издевательский ответ МИД РФ на новые санкции от Обамы

Реакция нормальных американцев на политический сюрреализм.

Из инстаграмма пользователя «Типичный либерал». Два варианта политических решений: или Клинтон выигрывает выборы, или в этом ей помешали русские хакеры. Голубой осел на картинке ниже – официальный символ Демпартии США.

Уроним елку и обвиним в этом русских!

Москва – Вашингтон, Алексей Усов

Москва – Вашингтон. Другие новости 29.12.16

Глава Минтранса: техника Ту-154 перед крушением работала нештатно. Последний полет лайнера длился 70 секунд. / Находящиеся у руля в Киргизии политики не уступят своих кресел новичкам. / Клименко предупредил об отключении России от всемирной сети. И заявил о переходе на внутрироссийские электронные паспорта. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»