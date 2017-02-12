Северная Корея проверила реакцию Трампа

Публикации за 12.02.17

Сегодня Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Сообщается, что ракета стартовала в 7:55 (01:55 мск) по местному времени и, пролетев около 500 километров, упала море.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета упала в акватории Японского моря, не достигнув японской исключительной экономической зоны, пишет «Коммерсантъ». «Никакого ущерба Японии на данный момент зафиксировано не было. Но это серьезная проблема с точки зрения обеспечения безопасности полетов и навигации в регионе. Повторяющиеся северокорейские провокации совершенно недопустимы. Мы выражаем решительный протест»,– заявил Суга.

По его словам, от премьер-министра Абэ, который находится сейчас в США, поступил приказ всем ведомствам осуществлять сбор информации и быть полностью готовым к любым непредвиденным ситуациям.

Глава японского МИДа Фумио Кисида заявил, что Япония работает над тем, чтобы Совбез ООН «дал серьезный ответ» на действия КНДР, поскольку запуск ракеты нарушает действующие резолюции.

Пентагон также зафиксировал пуск северокорейской ракеты, этот инцидент сейчас анализируется. О произошедшем проиформирован и президент США Дональд Трамп. «Мы знаем о ракетном запуске Северной Кореи. Президент проинформирован, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией»,– сказал представитель Белого дома. Также источник Reuters отметил, что «скорее всего, это была не межконтинентальная ракета». В Белом доме заявили, что «провокация КНДР» «не была сюрпризом», и все возможности ответа на запуск ракеты – в том числе санкции – будут скоро обдуманы. Представитель администрации американского президента подчеркнул, что США намерены действовать решительно, но избегать эскалации в регионе. По его словам, в планах США – «надавить» на Китай, чтобы тот повлиял на КНДР.

На инцидент отреагировали и власти Южной Кореи. Исполняющий обязанности главы государства Хван Гё Ан заявил, что правительство страны делает все возможное для выработки «соразмерных ответных действий» после пуска баллистической ракеты.

Между тем, южнокорейские военные эксперты не исключают, что Северная Корея запустила ракету для «проверки реакции США» при новой администрации президента. «Есть вероятность, что это была демонстрация силы с целью проверить реакцию после установления режима Трампа»,– приводит агентство слова источника в южнокорейских военных кругах.

К настоящему времени стало известно и о реакции американского президента. Дональд Трамп заявил, что поддерживает Японию «на 100%» после запуска ракеты КНДР.

«Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%», – сказал Трамп, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее сообщилось, что Cеверная Корея создала две межконтинентальные баллистические ракеты и может «в ближайшее время» осуществить их запуск. По данным Reuters, ракеты размещены на подвижных установках для проведения тестовых запусков. Их длина составляет около 15 метров – меньше, чем у имеющихся на вооружении КНДР 20-метровых KN-08 и 18-метровых KN-14, напоминает РБК.

В ходе новогоднего обращения к жителям КНДР лидер страны Ким Чен Ын заявлял, что разработка собственной межконтинентальной баллистической ракеты находится на завершающей стадии.

Пхеньян, Анастасия Смирнова

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