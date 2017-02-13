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Публикации за 13.02.17

«Придется стрелять»: писатель Захар Прилепин стал заместителем комбата ДНР
Фото: РИА «Новости»

«Придется стрелять»: писатель Захар Прилепин стал заместителем комбата ДНР

Писатель Захар Прилепин в октября 2016 года занял должность заместителя командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он рассказал телеканалу «Дождь». По его словам, батальон был сформирован летом 2016 года и принадлежит к полку специального назначения армии ДНР.

В ответ на вопрос о том, участвовал ли он в боях в составе батальона, писатель отметил, что «политрук – это не воспитатель в детском саду». «Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, – я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем. Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи», – пояснил Прилепин.

В интервью «Звезде» он рассказал, что батальон не имеет названия, но был создан давно по его личной инициативе. «Заниматься я буду ровно тем, чем мне положено заниматься по должности. Батальон мне никто не может предложить создать, потому что нет таких людей в природе. Это моя собственная инициатива. Потому что есть какие-то люди, которые могли служить армии Донецкой народной республики. Летом прошлого года мы эту тему подняли. В октябре прошлого года батальон начал создаваться и вскоре был создан», – рассказал Прилепин.

Отвечая на вопросы «Комсомольской правды», Прилепин напомнил, что многие писатели во время ВОВ принимали непосредственное участие в военных действиях. Он отметил, что не ощущает себя в Донбассе писателем, там он офицер и, «естественно, придется стрелять».

Отмечается также, что с начала вооруженного противостояния между украинскими войсками и сепаратистами в Донбассе Прилепин занимался организацией доставки туда гуманитарной помощи. Также он организовывал поездки на восток Украины российских деятелей культуры. В 1990-е годы Прилепин служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.

Донецк, Иван Гридин

Донецк. Другие новости 13.02.17

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