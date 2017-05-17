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Публикации за 17.05.17

Глава ЛНР назвал условия возвращения в состав Украины
Фото: glava-lnr.su

Глава ЛНР назвал условия возвращения в состав Украины

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики допустил возвращение региона в состав Украины, но для этого в Киеве должен смениться режим. «Неонацистский режим – это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния», – заявил политик в интервью газете «Известия».

По словам Плотницкого, при сохранении той ситуации, которая сложилась сейчас, ни о каком возвращении «не может быть речи». «Наши жители на референдуме сказали: «Мы – русский мир». И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы – братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно», – добавил глава республики.

Издание пишет, что по словам Плотницкого, власти ЛНР выдают около двухсот паспортов республики в сутки. Всего документы нового образца получили порядка 50 тысяч человек. «После исторического решения Владимира Путина о признании наших паспортов количество заявок на их выдачу резко увеличилось, но наши мощности таковы, что мы можем выдавать около 200 паспортов в сутки», – пояснил он.

Президент России Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В Москве подчеркнули, что это было продиктовано гуманитарными соображениями.

Напомним, референдум о самоопределении ЛНР прошел в мае 2014 года. После этого представители республики объявили суверенитет и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с ДНР в Новороссию. Сейчас независимость ЛНР признает лишь Южная Осетия, которая сама является частично признанным государством, отмечает РИА «Новости».

Луганск, Иван Гридин

Луганск. Другие новости 17.05.17

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