Пхеньян пообещал США невиданные «великую боль и страдания»

Министерство иностранных дел Северной Кореи предупредило Вашингтон о готовности предпринять серию «мощных и немыслимых мер» в отношении США. Они будут приняты в случае, если Совет безопасности ООН одобрит новые санкции против Пхеньяна из-за испытаний баллистических ракет. Об этом сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на текст заявления МИД КНДР.

«Санкции и давление со стороны США с целью полного уничтожения суверенитета и права на существование КНДР входит в абсолютно безрассудную фазу», – заявили в северокорейском МИДе. Дипломаты также подчеркнули, что, по их мнению, США пытаются «сфабриковать самую жесткую санкционную резолюцию» путем манипулирования СБ ООН из-за проведения Северной Кореей испытания водородного заряда, которым могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты.

«КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер. Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такую великую боль и страдания для США, через которые она не проходила за свою историю», – сообщает Пхеньян. Как напоминает агентство «Прайм», голосование в СБ ООН по санкциям в отношении Северной Кореи намечено на сегодня, 11 сентября.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 11.09.17

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