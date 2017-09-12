Совбез ООН принял жесткие санкции в отношении Северной Кореи

После введения новых санкций Совбеза ООН в отношении КНДР административный глава всемирной организации Антониу Гутерреш призвал Пхеньян следовать решениям мирового сообщества и оставить возможность для возобновления диалога, передает РИА «Новости». «Генеральный секретарь ООН приветствует принятие новой резолюции Совета Безопасности в ответ на шестое ядерное испытание КНДР», – заявили в пресс-службе организации.

Отметим, что Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой будут дополнительно ограничены поставки нефтепродуктов в Северную Корею и введен лимит на поставки сырой нефти. Также было решено наложить запрет на покупки Пхеньяном конденсаты и газоконденсатные жидкости. Кроме того, принятая резолюция запрещает КНДР импортировать собственную текстильную продукцию, а граждане этой страны лишаются права на получение разрешения на работу где-либо за границей.

Москва, как и многие члены Совбеза ООН, поддержала резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Москва считает неприемлемыми претензии страны на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Кроме того, дипломат подтвердил, что Москва считает потенциал мер финансового давления на КНДР практически исчерпанным, а «дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения» экономики страны и могут спровоцировать глубокий гуманитарный кризис. Однако «оставлять ядерное испытание без жесткой реакции» неправильно.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 12.09.17

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