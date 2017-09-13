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Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США»

Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США»
Фото: Reuters

Пхеньян категорически отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, накладывающую еще более жесткие экономические санкции в отношении КНДР после шестых ядерных испытаний. Об этом говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении МИД Северной Кореи.

«Резолюция была сфабрикована США путем различных подлых и грязных методов и средств», – говорится в сообщении дипломатического ведомства. Власти страны назвали резолюцию «продуктом отвратительной провокации, направленной на лишение КНДР ее законного права на самооборону и на то, чтобы полностью задушить государство и граждан путем полномасштабной экономической блокады».

Северокорейские дипломаты также заявили, что «принятие очередной незаконной «резолюции о санкциях» послужило для КНДР подтверждением того, что избранный ею путь является абсолютно верными». «КНДР удвоит усилия, чтобы повысить ее мощь для защиты суверенитета страны и права на существования и для поддержания мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США», – цитирует РИА «Новости» текст заявления.

Как писал «Новый День», Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой будут дополнительно ограничены поставки нефтепродуктов в Северную Корею и введен лимит на поставки сырой нефти. Также было решено наложить запрет на покупку Пхеньяном конденсатов и газоконденсатных жидкостей. Кроме того, принятая резолюция запрещает КНДР торговать текстилем, а граждане этой страны лишаются права на получение разрешения на работу где-либо за границей.

Москва, также поддержала резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Москва считает неприемлемыми претензии страны на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году.

Пхеньян, Иван Гридин

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