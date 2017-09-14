Разведка США: КНДР готовится к новому пуску межконтинентальной ракеты

Разведка США заявила о подозрительной активности в Северной Корее. Американские спецслужбы заявили о факте перемещения ракетных установок. Ранее о намерении КНДР провести очередной ракетный пуск заявляли власти Южной Кореи. Подозрительная активность фиксировалась на протяжении двух последних суток, сообщил на своей странице в Twitter телеканал NBC.

«Замечено за последние 48 часов, что Северная Корея перемещает мобильные ракетные установки и готовит стартовые позиции», – говорится в сообщении со ссылкой на трех высокопоставленных военных источников.

Выводы спецслужб США подтверждают опасения Южной Корее, которая еще неделю назад предупреждала о подготовке пуска в Северной Корее. Сеул тогда заявил, что КНДР передислоцировала свою межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на западное побережье, где располагаются пусковые установки, и, возможно, «готовится к войне», напоминает РБК.

Отметим, что сообщения о возможных новых ракетных пусках в КНДР поступают на фоне недавно одобренных Совбезом ООН экономических санкций в отношении Пхеньяна. Как писал «Новый День», согласно резолюции будут дополнительно ограничены поставки нефтепродуктов в Северную Корею и введен лимит на поставки сырой нефти. Также было решено наложить запрет на покупку Пхеньяном конденсатов и газоконденсатных жидкостей. Кроме того, принятая резолюция запрещает КНДР торговать текстилем, а граждане этой страны лишаются права на работу где-либо за границей.

Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.09.17

В США подросток открыл стрельбу в школе, есть жертвы. / В Китае на километре дороги разместили 600 лежачих полицейских. / Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»