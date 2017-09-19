Япония перебросила комплексы ПРО на Хоккайдо в ответ на угрозу КНДР

Япония приняла решение о развертывании на полуострове Осима (остров Хоккайдо) противоракетных (ПРО) комплексов «Пэтриот» PAC-3. Решение продиктовано опасениями ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Как писал «Новый День», в ходе недавних испытаний ракеты КНДР пролетели над Хоккайдо и упали в Тихом океане. Пхеньян не счел нужным дать хоть какие-то предупреждения относительно этих пусков. «С учетом таких суровых обстоятельств, в министерстве обороны принимают повышенные меры предосторожности, и в качестве одной из них, для подготовки к непредвиденным ситуациям, сегодня в Хакодатэ, на полуостров Осима, направлены батареи PAC-3», –сообщил Онодэра.

По его словам, комплексы PAC-3 будут передислоцированы на военную базу Хакодатэ сухопутных сил самообороны Японии, передает «Интерфакс». «Что касается министерства обороны, то оно приложит все усилия для обеспечения безопасности и защиты граждан в любой ситуации», – подчеркнул японский министр.

Примечательно, что в ходе последнего пуска 15 сентября японские силы самообороны не стали сбивать ракету. «Силы самообороны Японии не предпринимали действий по уничтожению ракеты», – заявил генсекретарь кабмина страны Есихидэ Суга. Очередная акция Пхеньяна вызвала бурную реакцию как на Востоке, так и на Западе.

Так, Южная Корея в свою очередь также произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2», как только стало известно об очередном ракетном испытании в КНДР, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. «Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты «Хёнму-2» в направлении Японского моря», – заявили в комитете.

Ранее Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна. Как писал «Новый День», согласно резолюции, будут дополнительно ограничены поставки нефтепродуктов в Северную Корею и введен лимит на поставки сырой нефти. Также было решено наложить запрет на покупку Пхеньяном конденсатов и газоконденсатных жидкостей. Кроме того, принятая резолюция запрещает КНДР торговать текстилем, а граждане этой страны лишаются права на работу где-либо за границей.

Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 19.09.17

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