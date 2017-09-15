Япония не стала сбивать ракету КНДР, но укрыла население в убежищах

Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты в направлении Японии. Она пролетела над островом Хоккайдо в 7:06 по местному времени, сообщил телеканал NHK. В связи с этим власти Японии призвали жителей северо-восточных префектур направиться в укрытия.

Примечательно, что японские силы самообороны приняли решение не сбивать ракету. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина страны Есихидэ Суга. «Силы самообороны Японии не предпринимали действий по уничтожению ракеты», – заявил он.

Данное решение чиновник объяснил тем, что траектория полета ракеты находилась под пристальным вниманием японских военных, которые пришли к утешительному выводу: ракета не несет прямой угрозы Японии.

Отметим, что ракета упала в Тихий океан на расстоянии 2 200 км от острова Хоккайдо, не причинив ущерба. Она пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров. Очередная акция Пхеньяна вызвала бурную реакцию как на Востоке, так и на Западе.

Так, Южная Корея в свою очередь также произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2», как только стало известно об очередном ракетном испытании в КНДР, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. «Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты «Хёнму-2» в направлении Японского моря», – заявили в комитете.

В связи со случившимся сегодня, 15 сентября, состоится экстренное заседание Собвеза ООН. Ранее Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна. Как писал «Новый День», согласно резолюции, будут дополнительно ограничены поставки нефтепродуктов в Северную Корею и введен лимит на поставки сырой нефти. Также было решено наложить запрет на покупку Пхеньяном конденсатов и газоконденсатных жидкостей. Кроме того, принятая резолюция запрещает КНДР торговать текстилем, а граждане этой страны лишаются права на работу где-либо за границей.

Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 15.09.17

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