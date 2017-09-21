Глава МИД КНДР назвал заявление Трампа «собачьим лаем»

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо ответил на заявление президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости «полностью уничтожить Северную Корею». Дипломат сравнил слова американского лидера с «лаем собаки», передает агентство «Ренхап». «Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном», – сказал он журналистам.

Агентство пояснило, что таким образом министр обыграл северокорейский вариант пословицы «собаки лают, караван идет». Отметим, что на корейском языке «собачий сон» обозначает абсурд и бессмыслицу. Кроме того, Ли Ён Хо прокомментировал высказывание Трампа, который назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой». «Мне жаль его помощников», – сказал глава МИД КНДР. Ранее Трамп заявил, что если США придется защищать своих союзников, то у них «не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».

Ранее после очередных ракетных пусков Северной Кореи Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна. Как писал «Новый День», согласно резолюции, будут дополнительно ограничены поставки нефтепродуктов в Северную Корею и введен лимит на поставки сырой нефти. Также было решено наложить запрет на покупку Пхеньяном конденсатов и газоконденсатных жидкостей. Кроме того, принятая резолюция запрещает КНДР торговать текстилем, а граждане этой страны лишаются права на работу где-либо за границей.

Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 21.09.17

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