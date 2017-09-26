США заявили, что не объявляли войну КНДР

США не объявляли войну Северной Корее. Такое заявление сделала в ходе регулярного брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс. Ранее глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ен Хо заявил, что США объявили КНДР войну, в связи с чем Пхеньян готов сбивать американские боевые самолеты даже за пределами северокорейского воздушного пространства, а также принять другие контрмеры.

Помимо этого, глава МИД КНДР назвал президента США Дональда Трампа «психически больным» и добавил, что его нельзя допускать до «ядерной кнопки». В Пентагоне в ответ на высказывания Пхеньяна пообещали подготовить возможные варианты ответа на высказывания Северной Кореи для президента страны Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году. Позже КНДР произвела очередные испытания ракеты.

Эти испытания заставили некоторые страны принимать жесткие решения. Так, например, Япония развернула на полуострове Осима (остров Хоккайдо) противоракетные (ПРО) комплексы «Пэтриот» PAC-3. Южная Корея в свою очередь также произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2».

Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна. Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Позже Дональд Трамп заявил о возможности уничтожения КНДР. В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что северокорейские военные готовятся испытать в Тихом океане «небывалую» по мощности водородную бомбу. «Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане», – цитирует главу северокорейского МИД агентство «Ренхап».

Россия и Китай предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.09.17

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