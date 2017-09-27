Трамп: США «полностью готовы» к военному решению вопроса КНДР

Разрешение северокорейской проблемы военным путем по-прежнему возможно, но нежелательно. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

«Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи. Второй вариант – это военный путь», – цитирует РИА «Новости» слова Трампа.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал сомнения относительно решимости США решать северокорейскую проблему военным путем, так как Пхеньян обладает оружием массового поражения (ОМП). По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон развернул военную кампанию в Ираке, будучи уверенным, что у Багдада нет ОМП. По Северной Корее же США не нанесут удар, так как «они не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерные бомбы».

25 сентября представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не объявляли войну Северной Корее. Ранее глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ен Хо заявил, что США объявили КНДР войну, в связи с чем Пхеньян готов сбивать американские боевые самолеты даже за пределами северокорейского воздушного пространства, а также принять другие контрмеры.

Как писал «Новый День», 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году. Позже КНДР произвела очередные испытания ракеты.

Эти испытания заставили некоторые страны принимать жесткие решения. Так, например, Япония развернула на полуострове Осима (остров Хоккайдо) противоракетные (ПРО) комплексы «Пэтриот» PAC-3. Южная Корея в свою очередь также произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2».

Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна. Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Позже Дональд Трамп заявил о возможности уничтожения КНДР. В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что северокорейские военные готовятся испытать в Тихом океане «небывалую» по мощности водородную бомбу. «Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане», – цитирует главу северокорейского МИД агентство «Ренхап».

Россия и Китай предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.09.17

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