Китай до конца года закроет все совместные с КНДР предприятия

Власти Китая распорядились закрыть все ранее созданные совместные с КНДР предприятия. Срок исполнения распоряжения – до конца текущего года.

«Паевым компаниям и кооперативам, созданным с участием китайского или иностранного капитала, и предприятиям с иностранным капиталом, учрежденным на территории Китая индивидуальными лицами или организациями из КНДР, предписывается прекратить деятельность в течение 120 дней с момента принятия резолюции Совбеза ООН 2375». Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году. Позже КНДР произвела очередные испытания ракеты.

Эти испытания заставили некоторые страны принимать жесткие решения. Так, например, Япония развернула на полуострове Осима (остров Хоккайдо) противоракетные (ПРО) комплексы «Пэтриот» PAC-3. Южная Корея в свою очередь произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2».

Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна (резолюция 2375). Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при Совбезе ООН ООН Василий Небензя.

Позже Дональд Трамп заявил о возможности уничтожения КНДР. В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что северокорейские военные готовятся испытать в Тихом океане «небывалую» по мощности водородную бомбу.

Россия и Китай предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове. «Без преувеличения можно сказать, что мир в этом регионе подвергается серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу, как никогда, велика», – заявил Василий Небензя. но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 28.09.17

Порошенко обозвал Россию «тюрьмой народов» – как обозвать Венгрию и Румынию пока не придумал. / NASA занялось тестированием нового «Конкорда». / В Латвии автомобиль въехал в группу детей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»