Северная Корея собирается испытать новую сверхмощную водородную бомбу

В качестве ответных мер на заявление президента США Дональда Трампа о возможности уничтожения КНДР северокорейские военные готовятся испытать в Тихом океане «небывалую» по мощности водородную бомбу. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.

«Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане», – цитирует главу северокорейского МИД агентство «Ренхап».

Ранее Трамп заявил, что если США придется защищать своих союзников, то у них «не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Северную Корею». В ответ Ким Чен Ын пообещал «рассмотреть сверхжесткие ответные меры» в отношении США. Ли Ён Хо в свою очередь сравнил слова американского лидера с «лаем собаки». «Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном», – сказал он журналистам, пояснив, что на корейском языке «собачий сон» обозначает абсурд и бессмыслицу.

Напомним, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году.

Эти испытания заставили некоторые страны принимать жесткие решения. Япония приняла решение о развертывании на полуострове Осима (остров Хоккайдо) противоракетных (ПРО) комплексов «Пэтриот» PAC-3. Южная Корея в свою очередь также произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2».

Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна. Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Пхеньян, Служба информации РИА «Новый День»

Пхеньян. Другие новости 21.09.17

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