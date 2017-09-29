Токио обозначил сроки новых ядерных испытаний в КНДР

Токио выступил с официальным предупреждением о высокой вероятности новых испытаний ядерного оружия в Северной Корее. По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэра взрыв с большой вероятностью будет приурочен ко дню официального старта выборов в нижнюю палату парламента страны – 10 октября.

«В Северной Корее 10 октября считается важной датой. Там есть обычай проводить до или после таких праздников различные военные испытания», –– сказал Онодэра. Он подчеркнул, что в связи с этим власти Японии предпримут особые меры предосторожности, передает Iz.ru. Напомним, что в ходе предыдущих испытаний несколько ракет упали с исключительной экономической зоне Японии.

Как писал «Новый День», 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Японские эксперты оценили его мощность, как в 10 раз превышающую мощность бомбы взорванной над Хиросимой в 1945 году. Позже КНДР произвела очередные испытания ракеты.

Эти испытания заставили некоторые страны принимать жесткие решения. Так, например, Япония развернула на полуострове Осима (остров Хоккайдо) противоракетные (ПРО) комплексы «Пэтриот» PAC-3. Южная Корея в свою очередь произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2».

Совбез ООН одобрил введение экономических санкций в отношении Пхеньяна (резолюция 2375). Москва, также поддержала резолюцию, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Кроме того, по мнению российских властей, последние ядерные испытания, состоявшиеся в Северной Корее, оставлять «без жесткой реакции» нельзя. Такое заявление сделал постпред РФ при Совбезе ООН ООН Василий Небензя.

Позже Дональд Трамп заявил о возможности уничтожения КНДР. В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что северокорейские военные готовятся испытать в Тихом океане «небывалую» по мощности водородную бомбу.

Россия и Китай предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове. «Без преувеличения можно сказать, что мир в этом регионе подвергается серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу, как никогда, велика», – заявил Василий Небензя. Но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 29.09.17

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