Новые ядерные испытания КНДР способны пробудить древний вулкан

Ученые высказали серьезные опасения относительно возможных последствий ядерных испытаний Северной Кореи. Они полагают, что очередной мощный взрыв может спровоцировать извержение горы Чанбайшань – вулкана вблизи китайско-северокорейской границы, пишет газета Global Times.

Китайские ученые полагают, что испытания ядерных зарядов на прежних уровнях мощности не спровоцируют извержение. «Гора Чанбайшань находится в стабильном состоянии, что говорит о неспособности внешних факторов спровоцировать извержение», – заявил эксперт в области вулканологии и геологии Китайской сейсмической администрации Сюй Цзяодун.

«Тем не менее, ядерные испытания становятся все сильнее. Испытания начала сентября вызвали землетрясение магнитудой выше шести. Если испытания вызовут землетрясения магнитудой семь, это может повлиять на вулканическую активность», – заявил Сюй, добавив, что «еще более сильные ядерные испытания в ситуации нестабильности вулкана могут быть опасными».

Кроме того ученый напомнил, что Чанбайшань дает поводы для беспокойства нечасто. Так, с 1999 года единственным периодом нестабильности были 2002−2006 годы, передает Regnum. Вулкан Чанбайшань является самым активным и самым опасным вулканом на территории Китая. Он расположен на границе между КНР и КНДР и достигает высоты 2744 метра над уровнем моря. На вершине горы расположено Небесное озеро, откуда берет начало река Сунгари. Кроме того, вокруг вулкана по обе стороны границы расположен международный биосферный заповедник. В связи с этим извержение вулкана может стать серьезной экологической катастрофой.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 28.09.17

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