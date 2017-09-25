Националисты прошли в бундестаг. Меркель осталась на 4-й строк

В минувшее воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. По оценкам экспертов, они стали поворотными и сулят решительные перемены в сложившейся после 1949 года политической системе страны. Две главные политические силы ХДС/ХСС и СДПГ впервые в истории показали беспрецедентно низкие результаты. Кроме того, впервые в парламент прошла партия куда более правых взглядов, чем ХДС и впервые в Германии может появиться трехпартийное правительство. Стабильность сулит только Ангела Меркель: она обещает задержаться на посту канцлера.

По данным центрального избиркома Германии, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге). Это наихудший результат партии с 1949 года. За социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, проголосовали 20,5% (153 места), что также является худшим результатом в истории политического объединения.

Правая «Альтернатива для Германии» сумела впервые пройти в состав бундестага, набрав 12,6% голосов избирателей. Таким образом АдГ стала третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% (80 мест), «Левые» – 9,2% (69 мест) и «Зеленые» – 8,9% (67 мест). Как отмечает РИА «Новости», в бундестаге нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того что при расчете впервые распределялись так называемые «компенсирующие» мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей.

Шульц признал поражение на выборах и заявил, что партия уйдет в оппозицию. «Это горькое поражение. Это драматичный день для нас, для немецкой демократии. Ангела Меркель нанесла сокрушительное поражение. «Альтернатива» получила двузначный результат, правоэкстремистская партия. Наша задача – возглавить оппозицию в Германии», – сказал Шульц в эфире телеканала ARD.

Меркель уже заявила, что ХДС/ХСС намерена сформировать правительство. «Мы сильнейшая партия – ХДС/ХСС. Наша задача – сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может», – сказала Меркель. Она отметила, что в партии надеялись на лучший результат. Меркель дала понять, что намерена создать коалицию, но не назвала возможных партнеров для ХДС/ХСС, заявив, что обсудит все с другими партиями «в спокойном режиме».

Стоит отметить, что Меркель назвала приход «Альтернативы» в бундестаг большим вызовом. «Конечно, перед нами большой вызов – приход «Альтернативы для Германии» в немецкий бундестаг. Мы проведем подробный анализ, потому что мы намерены отвоевать избирателей «Альтернативы», решив проблемы, вняв их тревогам и, частично, страхам, но прежде всего с помощью хорошей политики», – сказала она. Лидер социал-демократов также заявил, что его партия обеспокоена успехами правой «Альтернативы для Германии».

Формальный окончательный результат выборов будет официально объявлен на торжественном заседании нового бундестага 12 октября.

По мнению главы международного комитета российского Совета федерации Константина Косачева, интриги на парламентских выборах в Германии не было изначально, хотя они и стали «вотумом доверия» Меркель. Он также отметил, что отношения с Россией у Германии после выборов серьезно не поменяются. «Парламентские выборы в Германии стали вотумом доверия «бундесканцлерин». Интриги не было, да и, наверное, она умерла сразу же после выдвижения социал-демократами Шульца в качестве соперника Меркель. У социал-демократов в принципе была очень сложная задача – критиковать правительство, частью которого они являются (ХДС/ХСС и СДПГ с 2013 года правили вместе в рамках «большой коалиции»), и предлагать альтернативы там, где население в принципе многое устраивает», – заявил сенатор.

Косачев считает, что потенциально острыми могли быть две темы: миграция и отношения с Россией. Проблему мигрантов Меркель взяла на себя, поплатившись своим рейтингом, а если кто и мог себе нажить предвыборный капитал на этой теме, то только правые из АдГ, но не СДПГ, уверен сенатор.

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа (СР) в свою очередь также не удивлен результатами выборов. «Я так ожидаю, что, скорее всего, будет коалиция ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов», – полагает народный избранник. Чепа также отметил, что СДПГ, скорее всего, будет представлять единственную серьезную оппозиционную силу на политическом поле Германии.

По мнению заместителя руководителя центра германских исследований российского академического Института Европы Екатерины Тимошенковой, Меркель «определенно остается канцлером, но для нее будут самые трудные коалиционные переговоры, которые у нее были». Тимошенкова отметила, что АдГ, появившись на политическом небосклоне, спутала карты всем партиям, поскольку оттянула голоса на себя и затруднила образование коалиции.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 25.09.17

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