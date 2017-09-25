Выборы в бундестаг показали слабость Меркель Известный политолог Евгений Минченко о результатах и последствиях парламентской кампании в Германии

Результаты выборов в немецкий бундестаг свидетельствуют о слабости правящей коалиции и грядущей внутриполитической рокировке. Как считает известный российский политолог Евгений Минченко, перестановки в итоге могут негативно сказаться на отношениях Берлина и Москвы.

В интервью РИА «Новый День» Минченко обратил внимание, что партийный альянс ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на сохранение большинства в бундестаге (246 мест), фактически, потерпел поражение.

«Это (результаты голосования) – негативная оценка работы коалиции Христианских демократов (ХДС) и Социал-демократов (ХСС), потому что в общей сложности они потеряли несколько миллионов избирателей», – констатировал эксперт.

По его оценке, сильнее всего на результатах выборов сказался раскол между государством и простыми жителями по проблеме мигрантов с Ближнего Востока.

«Ключевым моментом там стал миграционный кризис, обеспечивший прохождение в парламент «Альтернативы для Германии», которая вышла с 12,6%, хотя социологи говорили, что они вряд ли перейдут пятипроцентный барьер», – отметил Минченко.

Эксперт также обратил внимание, что новшеством данной кампании в Германии стало то, что партии, которые получили наибольший прирост голосов, в своей агитации «делали упор на социальные сети».

«Это свободные демократы (Либеральная Свободная демократическая партия – СвДП) и «Альтернатива для Германии». Я им сказал, что им придется уходить в «Телеграм» после того, как Цукерберг (владелец «Фейсбук») введет политическую цензуру. А это, я думаю, вопрос времени. Вот сейчас они выясняют, что такое «Телеграм», – добавил Минченко.

В этой связи политолог также отметил, что даже с учетом того, что в обновленном бундестаге будет больше пророссийский сил, отношения между Россией и Германией, вероятнее всего, будут ухудшаться.

«Если будет так называемая «Ямайка» – коалиция с участием Христианских демократов (ХДС), «Зеленых» и свободных демократов (СВДП), то она будет более антироссийская, чем коалиция с социал-демократами. Я думаю, что это будет фактором ухудшения отношений», – заключил эксперт.

Как сообщал РИА «Новый День», партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует на выборах с результатом 33% (246 мест в бундестаге), однако это наихудший результат партии с 1949 года. За социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, проголосовали 20,5% (153 места), что также является худшим результатом в истории политического объединения.

Согласно предварительным данным, АдГ стала третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% (80 мест), «Левые» – 9,2% (69 мест) и «Зеленые» – 8,9% (67 мест).

Для формирования правительства Меркель придется искать новых партнеров по коалиции, вероятнее всего это будет коалиция «Ямайка»– по цветам партийных флагов: черный (ХДС), зеленый («Союз-90 / «Зеленые») и желтый (СвДП).

Москва, Мария Вяткина

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