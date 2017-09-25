Меркель «доиграется»: в Германии появится свой Трамп

Примирения России с Европой не предвидится – новое правительство в Германии будет крайне антироссийским. Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжит свое 12-летнее правление, однако немецкие избиратели все же «подрезали ей крылья». Такими выводами по итогам выборов в бундестаг делятся в социальных сетях российские политологи и политики.

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Совета Федерации России Алексей Пушков обратил внимание, что в западных СМИ нет торжества по поводу победы Меркель, а итог кампании скорее отражает сумятицу, чем триумф.

«Победа Меркель, но с большими оговорками. Немцы хотят заметной корректировки политики. Успех Альтернативы, левых и СвДП показателен», – считает сенатор.

Он называет потерю 8,5% голосов неудачей для Меркель и убежден, ее позиции пошатнулось. «Еще 4 года прежней политики – и в Германии проявится свой Трамп», – высказал мнение Пушков в твиттере.

По его мнению, новый расклад сил в бундестаге образовался, в том числе, из-за политики «открытых дверей», которая спровоцировала миграционный кризис.

Левый политик, секретарь ЦК ОКП Дарья Митина констатировала, что в Германии теперь будет «самый правый за нескoлькo десятков лет парламент».

«Пoмимo ультраправoй Альтернативы для Германии, аж 10% набрали либералы, кoтoрые мимo прoшлoгo Бундестага вooбще прoлетели. Нo и левые не пoтеряли, а даже прибавили чутoк. В нынешнем Бундестаге будет 69 депутатoв oт Linke (в прoшлoм былo 64) и 67 зелёных (в прoшлoм былo 63)», – пишет Митина в Facebook.

Депутат Госдумы Олег Шеин обратил внимание, что выборы в Германии «продолжили линию на ослабление и размывание центра».

«ХДС/ХСС и СДПГ потеряли по сравнению с прошлой компанией четверть своих сторонников, – подчеркивает он. – Столь низких результатов у христианских демократов не было с 1949 года, а у социал-демократов с 1924 года».

По мнению Шеина, проблемы немцев, том числе связанные со стагнацией доходов, нарастают. Комментируя итоги выборов в бундестаг, он также отмечает, что «Зеленые» и левые остались при прежних «вполне достойных», но статичных результатах, однако в бундестаг вернулись оставшиеся в прошлый раз за его порогом либералы из СвДП и прорвались ультраправые из «Альтернативы для Германии».

По мнению политолога Сергея Маркова, теперь политика Германии в отношении России «ужесточится еще больше».

«Меркель, традиционно очень антироссийский политик, останется канцлером. В коалицию войдут также либеральная СвДП и постиндустриальная «Зеленые». «Зеленые» – вообще лидер в Германии по антироссийскости. СвДП также очень критична к России», – пояснил эксперт.

Марков подчеркнул, что все друзья России – в партии Левые, в коалиции «Альтернатива для Германии», и немного в СДПГ – окажутся за пределами правительства.

«Оставьте надежды те в России, кто прогнозировал примирение с Европой в ближайшие годы. Не будет примирения. Будет ужесточение политики Германиии, лидера Европы», – предупредил эксперт.

При этом Марков не согласен с теми, кто называет партию «Альтернатива для Германии» фашистской. Обратное, по его словам, доказывает анализ перетока голосов, который свидетельствует, что «огромное число голосов АдГ получила не только от правой ХДС, но и от левых СДПГ и от левых».

По его оценке, АдГ не случайно получила прочное второе место в Восточной Германии. Это объясняется тем, что там люди по-прежнему чувствуют себя второсортными гражданами, считает Марков.

Политолог Евгений Минченко в интервью РИА «Новый День» со своей стороны отметил, что перестановки в политическом поле Германии в итоге могут негативно сказаться на отношениях Берлина и Москвы.

По его оценке, даже с учетом того, что в обновленном бундестаге будет больше пророссийский сил, отношения между Россией и Германией, вероятнее всего, будут ухудшаться.

«Если будет так называемая «Ямайка» – коалиция с участием Христианских демократов (ХДС), «Зеленых» и свободных демократов (СВДП), то она будет более антироссийская, чем коалиция с социал-демократами. Я думаю, что это будет фактором ухудшения отношений», – считает эксперт.

Как сообщал РИА «Новый День», партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует на выборах с результатом 33% (246 мест в бундестаге), однако это наихудший результат партии с 1949 года. За социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, проголосовали 20,5% (153 места), что также является худшим результатом в истории политического объединения.

Согласно предварительным данным, АдГ стала третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% (80 мест), «Левые» – 9,2% (69 мест) и «Зеленые» – 8,9% (67 мест).

Для формирования правительства Меркель придется искать новых партнеров по коалиции, вероятнее всего это будет коалиция «Ямайка»– по цветам партийных флагов: черный (ХДС), зеленый («Союз-90 / «Зеленые») и желтый (СвДП).

Москва, Ольга Ветрова

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