Бездарность и неадекватность: Захарова ответила на обвинения о влиянии России на США через Pokemon Go

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию телеканала CNN о том, что Россия якобы использует игру Pokemon Go для влияния на политику США. Ответ американскому СМИ она опубликовала на своей странице в Facebook.

Захарова заявила, что «исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов». «Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны», – написала она.

Ранее телеканал CNN выпустил материал, в котором говорилось, что именно Россия с целью разжигания межрасового конфликта в США организовала кампанию Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас») в социальных сетях. По мнению авторов материала, эти действия должны были вызвать протесты афроамериканцев, недовольных избирательным применением оружия полицией США.

По версии американского телеканала, за этой кампаний стояло российское Агентство интернет-исследований, которое в СМИ называли «фабрикой троллей». Одним из инструментов кампании, по версии CNN, стала игра Pokemon Go. Ее участники должны были ловить покемонов в игре в тех местах, где полицейские применили оружие против чернокожих, отмечает «Газета.ру»

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.17

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