В Совфеде одобрили соглашение об «общей» армии РФ и Южной Осетии

Комитетом Совета Федерации России по обороне и безопасности одобрил соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке взаимодействия отдельных подразделений войск Южной Осетии и Вооруженных сил РФ одобрено. Документ утвержден сегодня, 30 января.

По словам первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктора Познихира, после подписания такого соглашения отдельные осетинские подразделения перестанут существовать, так как два государства сформируют единое оборонное пространство, передает «Регнум».

После одобрения членами комитета соглашение поступило на ратификацию в Совет Федерации и будет рассмотрено на заседании завтра, 31 января. Ранее соглашение о безопасности утвердили депутаты Госдумы РФ. В соответствии с документом, в состав Вооруженных сил России могут быть приняты на службу граждане Южной Осетии. Они смогут нести службу на южноосетинской военной базе России по контракту в добровольном порядке.

В течение трех месяцев после вступления соглашения в силу, власти Южной Осетии разработают штатно-табельную документацию, утвердив ее с российской стороной. Изменение структуры армии Южной Осетии должно завершиться в течение шести месяцев после утверждения главнокомандующим ВС республики.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.01.18

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